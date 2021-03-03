Комментатор «Матч ТВ» рассказал, как у Розанова появилось прозвище Дяденька

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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин рассказал, как у его коллеги Юрия Розанова появилось прозвище Дяденька.
Комментатор «Матч ТВ» рассказал, как у Розанова появилось прозвище Дяденька
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«Почему Дяденька? У меня есть ощущение, что это пошло из нашего с ним общения. Знал его давно, с первых конкурсов 1996-го. Как-то по весне в Прощёное воскресенье мы просили друг у другу прощения. Я сказал: «Дяденька, прости меня, пожалуйста, за всё». Ну это было такое фехтование словами, когда ты не понимаешь, это ирония или серьёзно. С этого и пошло гулять словечко. Оно хорошо характеризовало этого человека. Не совсем правильно называть его учителем, скорее — наставником. Он был старшим другом всем. Согласен с Костей Геничем — не могу говорить о Розанове в прошедшем времени», — сказал Трушечкин в эфире канала «Матч ТВ».

Розанов последние годы боролся с онкологическим заболеванием и проходил много курсов химиотерапии. Он ушёл из жизни в возрасте 59 лет.

Ранее комментатор Константин Генич признался, что ему трудно говорить о Розанове в прошедшем времени и без улыбки.

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