Генич: трудно говорить о Розанове в прошедшем времени и без улыбки

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Известный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на смерть своего коллеги Юрия Розанова.
Генич: трудно говорить о Розанове в прошедшем времени и без улыбки
  • © Пресс-служба сборной России по футболу.

«Трудно говорить о Розанове в прошедшем времени и без улыбки. Он не только мудрый человек и гениальный комментатор, но и настоящий наставник по жизни. Горд и счастлив, что был с ним знаком. Узнал о смерти от его супруги Жанны. Причём последнее смс от Дяди было, когда комментировал «Зенит» — «Арсенал». Он находился в больнице с пневмонией. Хотел приехать к нему. Говорил, что на днях будет дома. Как раз во время игры написал, что он дома: «Ноги не ходят, тяжело». Я тогда сказал ему: «Лежи, восстанавливайся». Прошла неделя, когда от него пришло сообщение, а сегодня его не стало», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Розанов в последние годы боролся с онкологическим заболеванием и проходил много курсов химиотерапии. Он ушёл из жизни в возрасте 59 лет.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Розанов был и остаётся лучшим среди нас.

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