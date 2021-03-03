Губерниев: Розанов был и остаётся лучшим среди нас

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из жизни своего коллеги по цеху Юрия Розанова в возрасте 59 лет.
Губерниев: Розанов был и остаётся лучшим среди нас
  • РИА Новости

«Юрий Розанов умер. Чудовищная новость, невозможно в это поверить. Совершенно невероятный, он лучший среди нас в профессии. Лучший среди нас. Невозможно поверить в это «был», поскольку его репортажи на века. Действительно, кто продолжатель славных советских традиций, создатель своего неповторимого стиля — так это Юрий Розанов. Мне посчастливилось с ним вместе работать неоднократно. Он тяжело болел, все мы искренне надеялись, что он выкарабкается. Светлая память по-настоящему замечательному спортивному комментатору Юрию Розанову. Он был и остаётся лучшим среди нас. Он лучший. Поверить невозможно в это чудовищное слово «был», — сказал Губерниев в ролике в своём Telegram-канале.

Розанов боролся с онкологическим заболеванием и проходил много курсов химиотерапии.

Ранее Уткин обратился к ушедшему из жизни Розанову.

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