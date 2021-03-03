Семшов — о четвертьфинале Кубка России: матч «Сочи» с «Локомотивом» стоит особняком

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов подвёл итоги жеребьёвки четвертьфинала Кубка страны.

«Все пары интересные. По «Арсеналу» с ЦСКА: работал в Туле, «Арсенал» дома хорошо играет с грандами, тем более игра кубковая. ЦСКА будет сложно. Что касается «Крыльев Советов» и «Динамо», это две молодые команды, там собраны начинающие футболисты, задорные. Интересно посмотреть на «Крылья» на таком фоне. В матче «Уфы» и «Ахмата» противостояние двух интересных тренеров. Рахимов, который сейчас в Уфе, работал в «Ахмате» успешно. Талалаев сейчас создал в Грозном интересную команду. Матч «Сочи» и «Локо» будет стоять особняком. «Сочи» показывает привлекательный футбол после паузы. Они одни из первых претендентов на высокие места. «Локомотив» тоже будет ставить максимальные цели», — сказал Семшов в эфире канала «Матч ТВ».

3 февраля прошла жеребьёвка четвертьфинала Кубка России. По её итогам, ЦСКА сыграет с «Арсеналом», «Ахмат» — с «Уфой», «Крылья Советов» — с «Динамо», а «Сочи» — с «Локомотивом». Встречи состоятся 7 и 8 апреля.

Ранее сообщалось, что Егор Титов назвал «Сочи» фаворитом матча Кубка России с «Локомотивом».