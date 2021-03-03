Титов назвал самый памятный для него матч Кубка России

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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов рассказал, какой матч Кубка России по футболу был для него самым памятным.
Титов назвал самый памятный для него матч Кубка России
  • © РИА Новости / Александр Ступников

«Самый памятный кубковый матч — с «Ростовом» в 2003-м. Понимали, что Романцев, скорее всего, не будет в следующем сезоне. Это была игра за тренера, по-настоящему. В итоге выиграли с минимальным счётом. Вратарь Алексей Зуев провёл чуть ли не лучший матч за всю карьеру», — сказал Титов в эфире канала «Матч ТВ».

«Спартак» тогда обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в финале турнира и стал обладателем Кубка России. Титов стал автором единственного гола.

Ранее сообщалось о результатах жеребьёвки 1/4 финала Кубка России по футболу.

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