Гусев: российская ассоциация спортивных комментаторов пыталась помочь Розанову

Известный комментатор Виктор Гусев высказался об уходе из жизни коллеги Юрия Розанова.

«Это очень грустная новость для меня. В последнее время мы общались с ним только заочно, поскольку он уже был дома и появлялся, наверное, только в редакции. Я его видел лишь на экране, когда мы, Российская ассоциация спортивных комментаторов, пытались ему помочь, отметить, дать какие-то средства, чтобы побороть эту болезнь. К сожалению, деньги не всегда помогают. Юра был очень хорошим комментатором, работал на сложных матчах, был одним из лучших. Он умел вписывать действующий матч в общую историю футбола и проводить какие-то параллели. Юра умел общаться со зрителями, не зря его так любили», — цитирует Гусева «Спорт-Экспресс».

Юрий Розанов ушёл из жизни в возрасте 59 лет. В 2019 году у комментатора диагностировали рак. С тех пор он практически не появлялся в эфире.

Ранее сообщалось, что матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги 3 марта начнутся с минуты молчания в память о Юрии Розанове.