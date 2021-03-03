Матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания в память о Юрии Розанове
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Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Юрия Розанова», — говорится в пресс-релизе КХЛ.
Юрий Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Летом 2020 года спортивный комментатор рассказал, что пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования.
Розанов — обладатель премии ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы».
Ранее сообщалось, что Юрий Розанов ушёл из жизни в возрасте 59 лет.