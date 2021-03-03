Путин поздравил сноубордиста Логинова с золотом чемпионата мира

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Президент России Владимир Путин поздравил российского сноубордиста Дмитрия Логинова с победой в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в словенской Рогле.
Путин поздравил сноубордиста Логинова с золотом чемпионата мира
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«В противостоянии с именитыми и серьёзными соперниками вы проявили характер, недюжинную силу воли и по-настоящему соревновательный настрой. Особые слова благодарности вашим наставникам, тренерам и всем, кто помогает вам добиваться блестящих результатов», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте президента России.

В финале Дмитрий Логинов опередил итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера на 0,01 секунды.

Ранее сообщалось, что Логинов стал трёхкратным чемпионом мира по сноуборду.

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