Путин поздравил сноубордиста Логинова с золотом чемпионата мира
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«В противостоянии с именитыми и серьёзными соперниками вы проявили характер, недюжинную силу воли и по-настоящему соревновательный настрой. Особые слова благодарности вашим наставникам, тренерам и всем, кто помогает вам добиваться блестящих результатов», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте президента России.
В финале Дмитрий Логинов опередил итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера на 0,01 секунды.
Ранее сообщалось, что Логинов стал трёхкратным чемпионом мира по сноуборду.