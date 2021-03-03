38 очков Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Финиксом»

«Финикс Санз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 114:104.

Лучшую результативность в игре показал нападающий «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, набрав 38 очков.

В НБА прошли ещё пять матчей: «Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс» (97:128), «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс» (119:93), «Вашингтон Уизардс» — «Мемфис Гриззлиз» (111:125), «Майами Хит» — «Атланта Хоукс» (80:94), «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (112:117).

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» разгромил «Уорриорз» в матче НБА.