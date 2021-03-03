38 очков Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Финиксом»

Короткая ссылка
«Финикс Санз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА).
38 очков Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Финиксом»
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 114:104.

Лучшую результативность в игре показал нападающий «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, набрав 38 очков.

В НБА прошли ещё пять матчей: «Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс» (97:128), «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс» (119:93), «Вашингтон Уизардс» — «Мемфис Гриззлиз» (111:125), «Майами Хит» — «Атланта Хоукс» (80:94), «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (112:117).

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» разгромил «Уорриорз» в матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить