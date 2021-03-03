Василевский установил рекорд «Тампы» по серии шатаутов
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Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 2:0.
В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат и Янни Гурд.
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 28, оформив третий шатаут подряд: он не пропустил ни одной шайбы на протяжении 200 минут.
Таким образом, Василевский установил рекорд «Тампы» по серии шатаутов. Российский вратарь стал первым в истории клуба, кому удалось трижды сыграть на ноль в играх с одной командой.
Ранее сообщалось, что шатаут Василевского и два ассиста Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Даллас».