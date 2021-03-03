«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» и одержал 15-ю победу кряду в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра состоялась в Манчестере и закончилась со счётом 4:1.

Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте благодаря автоголу Леандера Дендонкера. На 61-й минуте Конор Коди восстановил равенство. В конце игры в составе «горожан» дубль оформил Габриэл Жезус, отличившись на 80-й и 93-й минутах, а также забил Рияд Марез на 90-й минуте.

Для подопечных Хосепа Гвардиолы эта победа стала 15-й подряд в чемпионате Англии по футболу.

«Сити» набрал 65 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» (34) находится на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что гол Ришарлисона принёс «Эвертону» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ.