Губерниев: ещё снимем скальп с финской сборной в лыжной эстафете на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу критики от финского лыжника Йони Мяки.

«Мне совершенно всё равно, что говорит Мяки. Он хороший спортсмен, я восхищаюсь его результатом, но на то, что он говорит, мне глубоко наплевать. Выражаясь терминологией вашего папаши, мы ещё снимем скальп с вашей сборной на эстафете на Олимпийских играх», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

После того как финские лыжники опередили россиян в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно».

Комментатор Дмитрий Губерниев в ответ назвал отца финского спортсмена «чудилой».

Ранее отец Мяки заявил, что его высказывание после командного спринта было неправильно понято.