Нурмагомедов: с моих плеч свалилась гора, когда я побил Макгрегора

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил о своём поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов: с моих плеч свалилась гора, когда я побил Макгрегора
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«Я игнорировал его выпады. В октагоне я показал, что нельзя просто трепать языком», — приводит слова Нурмагомедова Esquire.

Как он считает, нужно что-либо доказывать делами, а не словами. Российский боец также признался, что был очень рад той победе, так как многие люди верили, что Макгрегор непобедим.

«Было сказано очень много. Вся моя карьера зависела от этого боя. Когда я победил, с моих плеч словно свалилась гора. Не думаю, что можно описать это двумя словами. Я желаю, чтобы каждый сам это почувствовал», — добавил Нурмагомедов.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора с помощью удушающего приёма.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Ранее Нурмагомедов предположил, что Ислам Махачев станет следующим чемпионом UFC.

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