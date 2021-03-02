«Металлург» обыграл «Барыс» на старте плей-офф КХЛ
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Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:4.
В составе хозяев дубли оформили Егор Яковлев и Николай Голдобин, а также по разу отличились Егор Коробкин, Сергей Мозякин и Николай Прохоркин. Коллектив из Казахстана ответил голами Кирилла Панюкова, Романа Старченко, Даррена Дица и Филипа Вароне.
Второй матч серии состоится 4 марта в Магнитогорске.
Ранее сообщалось, что Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.