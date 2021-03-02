«Металлург» обыграл «Барыс» на старте плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Барысом» из Нур-Султана в первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:4.

В составе хозяев дубли оформили Егор Яковлев и Николай Голдобин, а также по разу отличились Егор Коробкин, Сергей Мозякин и Николай Прохоркин. Коллектив из Казахстана ответил голами Кирилла Панюкова, Романа Старченко, Даррена Дица и Филипа Вароне.

Второй матч серии состоится 4 марта в Магнитогорске.

Ранее сообщалось, что Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.