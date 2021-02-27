Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ

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По итогам матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определились победители в нескольких статистических номинациях.
Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, набравший 66 очков (20 шайб + 46 результативных передач) в 57 матчах. 33-летний нападающий также стал лучшим ассистентом лиги в регулярном чемпионате.

Лучшим снайпером признан ещё один форвард московского «Динамо» — Дмитрий Яшкин, забросивший 37 шайб.

Лучшим бомбардиром среди защитников стал игрок нижегородского «Торпедо» Крис Уайдман, записавший в свой актив 41 (9 + 32) очко.

Форвард финского «Йокерита» Брайан О’Нилл стал лучшим по показателю «плюс-минус» в регулярном чемпионате — «+30» в 53 матчах.

Самой результативной тройкой нападающих по итогам регулярного чемпионата названы представители уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд, забросившие суммарно 63 шайбы.

Ранее определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.

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