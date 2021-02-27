Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ
- © РИА Новости / Александр Вильф
Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, набравший 66 очков (20 шайб + 46 результативных передач) в 57 матчах. 33-летний нападающий также стал лучшим ассистентом лиги в регулярном чемпионате.
Лучшим снайпером признан ещё один форвард московского «Динамо» — Дмитрий Яшкин, забросивший 37 шайб.
Лучшим бомбардиром среди защитников стал игрок нижегородского «Торпедо» Крис Уайдман, записавший в свой актив 41 (9 + 32) очко.
Форвард финского «Йокерита» Брайан О’Нилл стал лучшим по показателю «плюс-минус» в регулярном чемпионате — «+30» в 53 матчах.
Самой результативной тройкой нападающих по итогам регулярного чемпионата названы представители уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд, забросившие суммарно 63 шайбы.
Ранее определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.