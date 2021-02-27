Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

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По итогам матчей регулярного чемпионата определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

В первом раунде плей-офф Западной конференции КХЛ в сериях до четырёх побед сыграют:

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск)
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец)
«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки).

В матчах плей-офф Восточной конференции встретятся:

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород)
«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург)
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан)
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск).

Плей-офф КХЛ стартует 2 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Ак Барс» и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ.

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