Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

По итогам матчей регулярного чемпионата определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В первом раунде плей-офф Западной конференции КХЛ в сериях до четырёх побед сыграют:

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск)

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец)

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки).

В матчах плей-офф Восточной конференции встретятся:

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород)

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург)

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан)

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск).

Плей-офф КХЛ стартует 2 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Ак Барс» и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ.