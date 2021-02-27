ЦСКА обыграл «Ак Барс» и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в заключительный игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесла шайба Артёма Сергеева.

По итогам 60 матчей регулярного чемпионата ЦСКА набрал 91 очко и занял первое место в таблице Западной конференции, став победителем регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» стал первым на Востоке, набрав 90 очков.

В других матчах игрового дня «Автомобилист» проиграл «Сибири» (0:4), «Авангард» взял верх над «Барысом» (5:2), «Сочи» уступил «Северстали» (2:4), «Куньлунь Ред Стар» проиграл московскому «Динамо» (1:5), «Локомотив» победил «Салават Юлаев» (4:1), «Нефтехимик» в отвертайме взял верх над «Торпедо» (3:2), СКА обыграл минское «Динамо» (4:2), а «Спартак» уступил «Витязю» (3:5).

Ранее сообщалось, что «Трактор» в овертайме обыграл «Металлург» в матче КХЛ.