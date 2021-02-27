«Трактор» в овертайме обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» на выезде в овертайме одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе челябинского коллектива отличились Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов, а победную шайбу в овертайме забросил Илья Карпухин. У хозяев голами отметились Семён Кошелев и Сергей Мозякин.

Этот матч стал для обеих команд заключительным в регулярном чемпионате этого сезона. И «Металлург», и «Трактор» сыграют в плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что определилась первая пара в плей-офф Западной конференции КХЛ.