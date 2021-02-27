«Трактор» в овертайме обыграл «Металлург» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась в пользу гостей — 3:2.
В составе челябинского коллектива отличились Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов, а победную шайбу в овертайме забросил Илья Карпухин. У хозяев голами отметились Семён Кошелев и Сергей Мозякин.
Этот матч стал для обеих команд заключительным в регулярном чемпионате этого сезона. И «Металлург», и «Трактор» сыграют в плей-офф КХЛ.
Ранее сообщалось, что определилась первая пара в плей-офф Западной конференции КХЛ.