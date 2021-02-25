Определилась первая пара в плей-офф Западной конференции КХЛ
- РИА Новости
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Минское «Динамо» на выезде обыграло «Динамо» из Риги со счётом 2:1. Команда поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 59 матчах 67 очков.
Таким образом, московский «Спартак» не сможет подняться выше восьмой строчки в таблице и в первом раунде плей-офф сыграет с обеспечившим себе первое место столичным ЦСКА.
Серия стартует 3 марта, все матчи пройдут на «ЦСКА Арене».
Первой парой плей-офф в Восточной конференции КХЛ стали казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо».
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Сибири» в овертайме матча КХЛ.