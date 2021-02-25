Определилась первая пара в плей-офф Западной конференции КХЛ

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По итогам матча между минским и рижским «Динамо» определилась первая пара в плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Определилась первая пара в плей-офф Западной конференции КХЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Минское «Динамо» на выезде обыграло «Динамо» из Риги со счётом 2:1. Команда поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 59 матчах 67 очков.

Таким образом, московский «Спартак» не сможет подняться выше восьмой строчки в таблице и в первом раунде плей-офф сыграет с обеспечившим себе первое место столичным ЦСКА.

Серия стартует 3 марта, все матчи пройдут на «ЦСКА Арене».

Первой парой плей-офф в Восточной конференции КХЛ стали казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо».

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Сибири» в овертайме матча КХЛ.

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