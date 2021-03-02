Даванков: «Новые люди» предлагают компенсировать 50% расходов на участие молодых спортсменов в турнирах за границей

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В партии «Новые люди» была разработана программа развития российского детско-юношеского спорта.
Даванков: «Новые люди» предлагают компенсировать 50% расходов на участие молодых спортсменов в турнирах за границей
  • Pixabay

«Мы предлагаем, чтобы 50% расходов на участие молодых спортсменов в заграничных соревнованиях компенсировали либо учредители спортшкол, либо спонсоры взамен на рекламные возможности или налоговые льготы. Ситуация, когда все расходы несут родители, ведёт детский спорт в тупик», — приводит слова руководителя исполкома партии Александра Даванкова «Спорт Бизнес Консалтинг».

Кроме того, в партии предложили, чтобы зарубежные стажировки для российских тренеров были оплачены.

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