Кадыров уговорил бойца UFC Чимаева продолжить карьеру

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о беседе со шведским бойцом смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я позвонил и поговорил с Хамзатом Чимаевым. Хамзат рассказал, что восстановление после болезни протекает медленно, и, пытаясь быть честным и откровенным с болельщиками, он решил не обнадёживать их. Я сказал Чимаеву, что от этой новости расстроился весь чеченский народ», — написал глава Чечни в социальной сети «Вконтакте».

Рамзан Кадыров напомнил Хамзату Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся молодёжь Чечни, миллионы болельщиков в России и мире!

«В ходе нашего разговора Хамзат Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. В ближайшее время Хамзат прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведёт сборы и начнёт тренировки. А это значит, что Чимаев не уходит, он остаётся и будет биться до конца!» — добавил Кадыров.

Хамзат Чимаев одержал девять побед в девяти боях в MMA.

Ранее сообщалось, что боец UFC Чимаев объявил о завершении карьеры.