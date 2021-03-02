Кадыров уговорил бойца UFC Чимаева продолжить карьеру

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о беседе со шведским бойцом смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Кадыров уговорил бойца UFC Чимаева продолжить карьеру
  • РИА Новости

«Я позвонил и поговорил с Хамзатом Чимаевым. Хамзат рассказал, что восстановление после болезни протекает медленно, и, пытаясь быть честным и откровенным с болельщиками, он решил не обнадёживать их. Я сказал Чимаеву, что от этой новости расстроился весь чеченский народ», — написал глава Чечни в социальной сети «Вконтакте».

Рамзан Кадыров напомнил Хамзату Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся молодёжь Чечни, миллионы болельщиков в России и мире!

«В ходе нашего разговора Хамзат Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. В ближайшее время Хамзат прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведёт сборы и начнёт тренировки. А это значит, что Чимаев не уходит, он остаётся и будет биться до конца!» — добавил Кадыров.

Хамзат Чимаев одержал девять побед в девяти боях в MMA.

Ранее сообщалось, что боец UFC Чимаев объявил о завершении карьеры.

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