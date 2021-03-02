Стал известен состав сборной Норвегии на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ

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Стал известен состав национальной команды Норвегии на мужскую индивидуальную гонку на 15 км свободным стилем ЧМ по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Стал известен состав сборной Норвегии на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ
  • Симен Хегстад Крюгер
  • © Anders Wiklund /TT News Agency/via REUTERS

Как сообщает NRK, в составе сборной Норвегии выступят Харальд Амундсен, Симен Хегстад Крюгер, Сьюр Рёте, Мартин Йонсруд Сундбю, Ханс Кристер Холунд.

Мужская индивидуальная гонка пройдёт 3 марта. Начало — в 15:15 мск.

2 марта состоится женская индивидуальная гонка. Начало — в 15:15 мск.

Ранее стало известно, кто из российских лыжниц выступит в индивидуальной гонке на 10 км на ЧМ.

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