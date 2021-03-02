Стал известен состав сборной Норвегии на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ
- Симен Хегстад Крюгер
- © Anders Wiklund /TT News Agency/via REUTERS
Как сообщает NRK, в составе сборной Норвегии выступят Харальд Амундсен, Симен Хегстад Крюгер, Сьюр Рёте, Мартин Йонсруд Сундбю, Ханс Кристер Холунд.
Мужская индивидуальная гонка пройдёт 3 марта. Начало — в 15:15 мск.
2 марта состоится женская индивидуальная гонка. Начало — в 15:15 мск.
Ранее стало известно, кто из российских лыжниц выступит в индивидуальной гонке на 10 км на ЧМ.