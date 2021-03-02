Стал известен состав сборной Норвегии на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ

Стал известен состав национальной команды Норвегии на мужскую индивидуальную гонку на 15 км свободным стилем ЧМ по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Симен Хегстад Крюгер

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