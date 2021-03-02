«Сан-Хосе» Кныжова разгромил «Колорадо» Ничушкина в матче НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 6:2.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Радим Шимек, Кевин Лабанк, Рудольф Балцерс, Эрик Карлссон, Джон Леонард и Эвендер Кейн.

В составе «Колорадо» — Самуэль Жирар и Габриэль Ландеског.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов и российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.

Ранее сообщалось, что шайба Задорова помогла «Чикаго» разгромить «Детройт» в матче НХЛ.