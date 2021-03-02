«Миннесота» Капризова проиграла «Вегасу» в овертайме матча НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась в овертайме со счётом 5:4.
В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Коди Гласс, Макс Пасиоретти (2), Николас Хаг и Алекс Так.
В составе «Миннесоты» — Джордан Гринвей, Маркус Фолиньо (2) и Ник Бонино.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что шайба Задорова помогла «Чикаго» разгромить «Детройт» в матче НХЛ.