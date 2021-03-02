«Каролина» Свечникова победила «Флориду» в овертайме матча НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Бретт Песке, Винсент Трочек и Мартин Нечас.

В составе «Флориды» — Фрэнк Ватрано и Ээту Луостаринен.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 20 минут 44 секунды и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что шайба Задорова помогла «Чикаго» разгромить «Детройт» в матче НХЛ.