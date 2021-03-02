Гвардиола назвал «Баварию» лучшей командой Европы

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какие команды являются лучшими.

По его словам, он доволен тем, чего удаётся добиться «Сити», но его подопечным ещё многое предстоит, чтобы стать лучше, а значение будет иметь только то, удастся ли «Манчестеру» завоевать трофей.

«Лучшая команда в Европе — «Бавария». Она выиграла всё, что можно, это лучшая команда. В Англии чемпионом является «Ливерпуль», поэтому он лучший. Если хочешь забрать корону себе, то должен побеждать. В феврале или марте никто чемпионом не становится», — цитирует Гвардиолу Teamtalk.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал 14-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Вест Хэм».