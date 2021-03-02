Гвардиола назвал «Баварию» лучшей командой Европы

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какие команды являются лучшими.
Гвардиола назвал «Баварию» лучшей командой Европы
  • Reuters

По его словам, он доволен тем, чего удаётся добиться «Сити», но его подопечным ещё многое предстоит, чтобы стать лучше, а значение будет иметь только то, удастся ли «Манчестеру» завоевать трофей.

«Лучшая команда в Европе — «Бавария». Она выиграла всё, что можно, это лучшая команда. В Англии чемпионом является «Ливерпуль», поэтому он лучший. Если хочешь забрать корону себе, то должен побеждать. В феврале или марте никто чемпионом не становится», — цитирует Гвардиолу Teamtalk.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал 14-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Вест Хэм».

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