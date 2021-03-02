Гвардиола назвал «Баварию» лучшей командой Европы
- Reuters
По его словам, он доволен тем, чего удаётся добиться «Сити», но его подопечным ещё многое предстоит, чтобы стать лучше, а значение будет иметь только то, удастся ли «Манчестеру» завоевать трофей.
«Лучшая команда в Европе — «Бавария». Она выиграла всё, что можно, это лучшая команда. В Англии чемпионом является «Ливерпуль», поэтому он лучший. Если хочешь забрать корону себе, то должен побеждать. В феврале или марте никто чемпионом не становится», — цитирует Гвардиолу Teamtalk.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал 14-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Вест Хэм».