Агент заявил, что Ерёменко пока не хочет играть в России

Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко, рассказал о будущем игрока.

«Роман сказал мне, что пока не хочет играть в России. Может быть, потом что-то поменяется, но пока нет. Он ещё находится в России, зарубежные предложения мы с ним пока не обсуждали. Наверное, это ближе к лету», — приводит слова Трабукки «Спорт-Экспресс».

23 февраля «Ростов» объявил о расторжении контракта с Ерёменко по обоюдному согласию сторон. Хавбек выступал за «Ростов» с января 2019 года и провёл в клубе 47 матчей, отметившись десятью голами и пятью результативными передачами.

Ранее Карпин обратился к покинувшему «Ростов» Ерёменко.