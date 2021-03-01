ФХР проведёт проверку по инциденту с серьёзной травмой 11-летнего хоккеиста

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с официальным заявлением относительно ситуации с тяжёлой травмой юного хоккеиста в матче Кубка Москвы среди игроков 2010 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ФХР, специалистами федерации будет проведён разбор эпизода со столкновением с использованием всех доступных видеоматериалов и показаний очевидцев.

Отмечается, что травмированному игроку была оказана своевременная медицинская помощь.

«В настоящий момент у ребёнка диагностирован компрессионный перелом позвоночника, он находится на стационарном лечении. ФХР желает юному хоккеисту скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что хоккеист детской команды впал в кому после силового приёма соперника.