ФХР проведёт проверку по инциденту с серьёзной травмой 11-летнего хоккеиста
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ФХР, специалистами федерации будет проведён разбор эпизода со столкновением с использованием всех доступных видеоматериалов и показаний очевидцев.
Отмечается, что травмированному игроку была оказана своевременная медицинская помощь.
«В настоящий момент у ребёнка диагностирован компрессионный перелом позвоночника, он находится на стационарном лечении. ФХР желает юному хоккеисту скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что хоккеист детской команды впал в кому после силового приёма соперника.