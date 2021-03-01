Кершоу расстроило поведение Большунова после финиша на ЧМ по лыжным видам спорта

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Канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал поведение россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Кершоу расстроило поведение Большунова после финиша на ЧМ по лыжным видам спорта
  • РИА Новости

«Александр Большунов — «убийца». Александр хочет золота. Большунов великолепный лыжник, но его поведение расстраивает. Это командные соревнования. По телевизору это выглядит очень плохо, когда не поздравляешь своего партнёра по команде», — цитирует Кершоу Dagbladet.

Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.

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