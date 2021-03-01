Кершоу расстроило поведение Большунова после финиша на ЧМ по лыжным видам спорта

Канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал поведение россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Александр Большунов — «убийца». Александр хочет золота. Большунов великолепный лыжник, но его поведение расстраивает. Это командные соревнования. По телевизору это выглядит очень плохо, когда не поздравляешь своего партнёра по команде», — цитирует Кершоу Dagbladet.

Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.