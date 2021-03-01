Якобсен — о поведении Большунова после финиша: дело в командном духе

Норвежская лыжница Астрид Якобсен прокомментировала поведение россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Глеб Ретивых после финиша был один. Это было очень контрастно. Мы видели, как у финнов собрались лыжники и лыжницы, а Глеб лежал в одиночестве», — приводит слова Якобсен Dagbladet.

Норвежская лыжница считает, что в сборной России всё устроено иначе, чем в сборной Норвегии.

«В сборной Норвегии всё иначе, культура другая. Большунов и Ретивых не в одной тренировочной группе, у них разные тренеры. Вероятно, дело в командном духе», — добавила она.

Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.