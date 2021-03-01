СМИ: Артета летом может возглавить «Барселону»
- Reuters
Как сообщает Sport.es, за приглашение Артеты на пост главного тренера «Барселоны» выступает кандидат в президенты клуба Жоан Лапорта.
Нынешним главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман.
38-летний Артета является воспитанником «Барселоны», но за основную команду он не провёл ни одного матча. Большую часть игровой карьеры он провёл в Англии, выступая за ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Арсенал», главным тренером которого был назначен в 2019 году.
Ранее появилась информация, что «Барселона» летом намерена назначить Хави главным тренером.