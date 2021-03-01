Карацев опустился на две строчки в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый 1 марта рейтинг спортсменов.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая десятка не претерпела изменений: лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним расположились испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим и швейцарец Роджер Федерер, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, россиянин Андрей Рублёв, аргентинец Диего Шварцман и итальянец Маттео Берреттини.

Карен Хачанов сохранил 21-е место. Аслан Карацев опустился с 42-й на 44-ю строчку рейтинга.

Ранее сообщалось, что Хачанов сыграет с Вавринкой в первом круге турнира ATP в Роттердаме.