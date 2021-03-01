Кершоу обвинил Большунова в поражении Ретивых в командном спринте на ЧМ

Канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал результаты мужской командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Александр Большунов показывает свою силу, но причина, по которой у Глеба Ретивых не было шансов удержать серебряную медаль, — это ужасная позиция, доставшаяся ему от Александра. Рост Глеба — около 195 см, вес — как минимум 85 кг, а трасса уже превратилась в кашу. Когда в пяти секундах от Ретивых Йоханнес Хёсфлот Клебо, вы знаете, чем это закончится», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

При этом канадский лыжник отметил, что причина, по которой у России вообще есть какая-то медаль, — это то, что Александр Большунов просеял группу.

«Если посмотреть на стартовый лист, любой, кто разбирается в лыжных гонках, сразу подумает, что для Норвегии это лёгкая прогулка, ведь там нет Сергея Устюгова. Вот если бы с норвежцами сражалась пара Устюгов — Большунов, это было бы эпично», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.