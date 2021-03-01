Тренер сборной Норвегии — о поведении Большунова после финиша: у нас такое неприемлемо

В сборной Норвегии прокомментировали поведение российского лыжника Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«У нас такое неприемлемо. Это настолько нереально, что мне даже не надо думать, к каким последствиям это могло бы привести. В Норвегии так не поступают», — приводит слова тренера сборной Норвегии Арильда Монсена NRK.

Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.