Тренер сборной Норвегии — о поведении Большунова после финиша: у нас такое неприемлемо
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«У нас такое неприемлемо. Это настолько нереально, что мне даже не надо думать, к каким последствиям это могло бы привести. В Норвегии так не поступают», — приводит слова тренера сборной Норвегии Арильда Монсена NRK.
Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.
Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.