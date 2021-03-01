Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать пятую подряд победу в НБА, обыграв «Клипперс»

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«Милуоки Бакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Милоуки, завершилась со счётом 105:100 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Бакс» стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов. Ещё 19 очков команде из Висконсина, одержавшей пятую подряд победу в чемпионате, принёс Крис Мидлтон.

В составе «Клипперс» 25 очков в свой актив записал Кавай Леонард. Пол Джорд набрал 16 очков, а Серж Ибака оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Грина и 29 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Шарлотт» в матче НБА.

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