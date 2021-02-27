Трипл-дабл Грина и 29 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Шарлотт» в матче НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась в пользу хозяев — 130:121.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 29 очков. Его партнёр по команде Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 19 передач. В составе гостей 25 баллов в свой актив записал Малик Монк, а также дабл-дабл на счету Пи Джей Вашингтона (15 очков и десять подборов).

Для «Голден Стэйт» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант не сыграет в Матче звёзд НБА.