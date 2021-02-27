Дюрант не сыграет в Матче звёзд НБА
- Reuters
Как сообщает пресс-служба лиги, пятикратный участник Матча звёзд и его двукратный MVP пропустит предстоящее мероприятие из-за травмы колена, после которой ему потребуется больше времени на восстановление, чем планировалось изначально.
Дюрант должен был стать капитаном одной команды Востока на предстоящем Матче звёзд, запланированном на 7 марта в Атланте.
Отмечается, что вместо Дюранта в стартовую пятёрку решением комиссара НБА Адама Сильвера был включён форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, а в списке резервистов место Тейтума займёт центровой «Индиана Пэйсерз» Домантас Сабонис.
Прежде из-за травмы ахилла от участия в Матче звёзд отказался форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, которого в списке резервистов заменит защитник «Финикс Санз» Девин Букер.
Ранее сообщалось, что «Мемфис» победил «Клипперс» в матче НБА.