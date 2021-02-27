Дюрант не сыграет в Матче звёзд НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не примет участия в предстоящем Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как сообщает пресс-служба лиги, пятикратный участник Матча звёзд и его двукратный MVP пропустит предстоящее мероприятие из-за травмы колена, после которой ему потребуется больше времени на восстановление, чем планировалось изначально.

Дюрант должен был стать капитаном одной команды Востока на предстоящем Матче звёзд, запланированном на 7 марта в Атланте.

Отмечается, что вместо Дюранта в стартовую пятёрку решением комиссара НБА Адама Сильвера был включён форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, а в списке резервистов место Тейтума займёт центровой «Индиана Пэйсерз» Домантас Сабонис.

Прежде из-за травмы ахилла от участия в Матче звёзд отказался форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, которого в списке резервистов заменит защитник «Финикс Санз» Девин Букер.

Ранее сообщалось, что «Мемфис» победил «Клипперс» в матче НБА.