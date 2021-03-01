Жулин оценил выступление Синициной и Кацалапова в финале Кубка России

Короткая ссылка
Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал выступление своих подопечных в финале Кубка России.

«Результат нормальный, особенно учитывая то, как мы готовились. Рабочий прокат, есть моменты, которые можно улучшать. Я доволен, что они справились физически, доехали, это очень важно. А технические моменты будем решать», — приводит слова Жулина ТАСС.

Синицина и Кацалапов из-за болезни пропустили прошедший в декабре 2020 года чемпионат России в Челябинске. В финале Кубка России дуэт одержал победу, набрав по сумме двух прокатов 223,12 балла: 90,44 — за ритмический и 132,68 — за короткий.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов победили на турнире в Нидерландах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить