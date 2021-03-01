Жулин оценил выступление Синициной и Кацалапова в финале Кубка России

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал выступление своих подопечных в финале Кубка России.

«Результат нормальный, особенно учитывая то, как мы готовились. Рабочий прокат, есть моменты, которые можно улучшать. Я доволен, что они справились физически, доехали, это очень важно. А технические моменты будем решать», — приводит слова Жулина ТАСС.

Синицина и Кацалапов из-за болезни пропустили прошедший в декабре 2020 года чемпионат России в Челябинске. В финале Кубка России дуэт одержал победу, набрав по сумме двух прокатов 223,12 балла: 90,44 — за ритмический и 132,68 — за короткий.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов победили на турнире в Нидерландах.