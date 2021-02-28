Тренер «Фиоренитины» доволен прогрессом Кокорина

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Главный тренер итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказал мнение о выступлении российского нападающего команды Александра Кокорина в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».
Тренер «Фиоренитины» доволен прогрессом Кокорина
  • РИА Новости

«Кокорин очень хорошо тренируется, за последние десять дней он добился улучшений и решил свою проблему с мышцами. Он интегрируется в состав. Важно то, что он понимает, с кем должен общаться на поле», — приводит слова Пранделли Tuttomercatoweb.

Для 29-летнего Кокорина, перешедшего в «Фиорентину» в конце января, матч с Удинезе стал вторым в составе команды из Флоренции. В обеих встречах он выходил на замену во втором тайме и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» проиграла «Удинезе» в Серии А.

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