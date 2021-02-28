Тренер — об упущенной бронзе в женском командном спринте: не хватило подготовки Непряевой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Обидно, что девчонки остались без награды. Хотя реально должны были остаться в тройке. Не хватило подготовки Непряевой. Ступак сделала всё, что необходимо. Наталья должна была сохранить это преимущество и остаться в тройке как минимум, но не сумела удержать», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Ступак на предпоследнем этапе боролась за медали, однако на заключительном этапе Непряева не сумела удержаться в тройке лидеров.

В конце января Непряева в гонке этапа Кубка мира сломала два пальца на руке в результате падения и была прооперирована.

Ранее сообщалось, что Непряева отказалась общаться с прессой после упущенной бронзы в командном спринте на ЧМ.