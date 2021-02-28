Ягудин считает, что Алиев заслуживает выступить на ЧМ по фигурному катанию
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«Путёвку на чемпионат мира заслуживает Алиев. Он там был, у него есть опыт выступления на международной арене, это достойная кандидатура. По всем аспектам он более сбалансированный фигурист — в прыжках, в интерпретации. Он может стоять в конечном итоге выше», — цитирует Ягудина РИА Новости.
Он отметил, что Алиев является действующим чемпионом Европы и у него больше шансов принести России три путёвки на Олимпийские игры.
Алиев занял третье место в финале Кубка России. При этом он лучше всех выступил в произвольной программе.
Ранее сообщалось, что Евгений Семененко победил в финале Кубка России по фигурному катанию.