Тренер «Спартака» отметил оборону «Рубина» после матча 20-го тура РПЛ

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Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение от казанского «Рубина» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги.
Тренер «Спартака» отметил оборону «Рубина» после матча 20-го тура РПЛ
  • © ФК «Спартак»

«Прежде всего мы расстроены результатом. В начале игры нам понадобилось время, чтобы войти и вкатиться в игру. Команда немножко нервничала, но тем не менее в первом тайме не было особо моментов ни у нас, ни у «Рубина». Первый тайм прошёл в равных условиях», — цитирует специалиста Sport24.

По его мнению, тайм бы прошёл максимально спокойно, если бы Роман Зобнин в конце первой половины игры не получил красную карточку, из-за чего красно-белые остались в меньшинстве.

«Во втором тайме было несколько опасных контратак, соперник не знал порой, что делать, и растерялся. Даже несмотря на то, что мы играли в меньшинстве, мы просто пропустили первый гол. И в том числе из-за этого расстроены сегодня. Нужно лучше обороняться, когда пропускаешь в меньшинстве, очень сложно отыгрываться. Даже после того, как красную показали игроку «Рубина», нам нужно было очень много вкладывать сил относительно соперника. «Рубин» очень хорошо оборонялся, надо признать это», — сказал Хинкель.

«Спартак» на своём поле уступил «Рубину» со счётом 0:2.

«Рубин» набрал 31 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками находится на четвёртой строчке. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл дома «Рубину» впервые с 2010 года.

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