Головин — о своих голевых передачах в матче с «Нимом»: наверное, мне удалось обострить игру

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Нимом» в матче 27-го тура французской футбольной Лиги 1.

«За любую победу дают три очка, поэтому важно выигрывать и такие матчи, когда, может быть, не всё получается. Тем более мы находимся вверху турнирной таблицы, нужно регулярно побеждать. Понятно, что основной задачей при выходе на замену было обострить игру, постараться забить, ведь после первого тайма счёт был 0:0. Поскольку получилось сделать две голевые передачи и одержать победу, наверное, это удалось», — цитирует Головина «Чемпионат».

По его словам, для него главное, что его команде удалось победить. Он также подчеркнул, что отлично себя чувствует и готов работать на максимум.

Ранее сообщалось, что два голевых паса Головина помогли «Монако» обыграть «Брест» в матче Лиги 1.