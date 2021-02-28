Шлеменко отреагировал на поражение Гришина на UFC Fight Night 186

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал поражение соотечественника Максима Гришина от американца Дастина Джейкоби в бою на турнире UFC Fight Night 186.

«Бой посмотреть не удалось, но могу сказать одно: всегда начинаются какие-то споры. Неважно, где ты выступаешь, лучше стараться выигрывать досрочно, получать преимущество. Конечно, это не всегда получается. Но тогда вопросов будет оставаться меньше», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Гришин проиграл американцу Джейкоби по итогам трёх раундов единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 186.

Для Гришина это поражение стало девятым при 31 победе в MMA.