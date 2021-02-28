Норвежская лыжница болела за Большунова в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе

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Норвежская лыжница Кристин Стейра прокомментировала победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Норвежская лыжница болела за Большунова в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе
  • Reuters

«Я очень сильно болела за Большунова. Надеюсь, меня сейчас слушает не так много норвежцев. Это абсолютно заслуженная победа. Александр так много работал в этой гонке, что меня переполняет радость от его золотой медали», — сказала Стейра в подкасте FasterSkier.

По мнению лыжницы, Большунов шёл гонку умно.

«Все понимают, что если Клебо продержится до конца, то он победит. Так что Большунов правильно делал, что активно работал, страдал, и в итоге он более чем заслужил свой успех», — добавила она.

Командный спринт на ЧМ по лыжным видам спорта состоится 28 февраля.

Ранее сообщалось, что девушка Большунова заплакала после его победы в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта.

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