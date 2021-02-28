Канадский лыжник пообещал включить «Калинку» и выпить водки в честь Большунова

Канадский лыжник прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Во время чемпионата мира запрещён гимн России, но в честь победы Большунова я включу «Калинку». И мы однозначно должны выпить водки. Россияне, конечно же, разливают хорошие напитки. Какая же красивая гонка в исполнении Александра! Вы когда-нибудь видели гонку, где победитель был столь же заслуженным? Это лучший лыжник последних двух лет», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

По словам канадского лыжника, техника Александра Большунова была идеальна.

«С ним на последней горе были Крюгер и Холунд, но он их просто вырубил. Сколько километров он вёл всех за собой? Наверное, 28 из 30, не надеясь ни на какую помощь», — добавил он.

Командный спринт на ЧМ по лыжным видам спорта состоится 28 февраля.

Ранее сообщалось, что девушка Большунова заплакала после его победы в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта.