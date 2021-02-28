Жулин оценил шансы Косторной побороться за медаль в финале Кубка России

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от выступления российской фигуристки Алёны Косторной в финале Кубка России по фигурному катанию.

«Реально ли Косторной догнать Туктамышеву? Всё реально. Зависит от того, как обе прокатаются. Спорт и заключается в том, что надо биться», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

По мнению тренера, на данный момент Туктамышева выглядит предпочтительнее, а Косторная выглядит потерянной.

«Алёна меняла огромное количество программ, а это непросто. Показалось, что программа, мягко говоря, была сыровата. Хотя музыка шикарная, как и платье», — добавил он.

По итогам короткой программы Косторная занимает шестое место (70,14) и отстаёт от Туктамышевой, занимающей третье место, на 7,6 балла.

Ранее Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья Алёны Косторной после её выступления в короткой программе финала Кубка России.