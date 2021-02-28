Мозес назвал «Спартак» российским «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о том, как принял решение перейти в московский клуб.
Мозес назвал «Спартак» российским «Манчестер Юнайтед»
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«Я готов был вернуться в миланский «Интер». Мы уже всё обсудили с Антонио Конте, но что-то не срослось. И в какой-то момент на меня и на моего агента вышли люди из «Спартака», — приводит слова Мозеса официальный сайт московского клуба.

По словам полузащитника, директор лондонского «Челси» Марина Грановская общалась с его агентом и объяснила, почему «Спартак» — лучший вариант.

«Я сам стал гуглить про клуб, посмотрел несколько ярких видео и понял, насколько у команды богатая история. Поэтому довольно быстро дал согласие. Говорю друзьям, что «Спартак» — это российский «Манчестер Юнайтед», — добавил он.

Виктор Мозес перешёл в московский «Спартак» из «Челси» на правах аренды в октябре 2020 года.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе Мозеса в конце сезона.

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