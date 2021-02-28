Анкалаев прокомментировал победу над Крыловым на турнире UFC Fight Night 186

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев отреагировал на победу над украинцем Никитой Крыловым в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 186.
Анкалаев прокомментировал победу над Крыловым на турнире UFC Fight Night 186
  • © UFC/Zuffa LLC

«После победы приятно усталость проходит. Чувствую себя отлично. Не планировал бороться с Крыловым. Но он проходил в ноги, и мы повозились», — сказал российский боец после поединка.

Встреча проходила в Лас-Вегасе и по итогам трёх раундов завершилась победой Анкалаева единогласным решением судей.

На счету Магомеда Анкалаева 15 побед в 16 боях MMA.

Ранее сообщалось, что Анкалаев и Крылов показали одинаковый вес перед боем на UFC Fight Night 186.

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