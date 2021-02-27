СБР обратился в CAS из-за ограничений на ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Союз биатлонистов России обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с ограничениями со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

Как сообщает Inside the games, генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон подтвердил, что организация была уведомлена об обращении СБР в CAS.

«Мы рассмотрели решение CAS во всех деталях, получили юридическую консультацию, WADA подтвердило, что наше исполнение было правильным. Я не понимаю, почему СБР ставит это под сомнение после чемпионата мира, это ничего не изменит», — заявил функционер.

Российские биатлонисты выступали на чемпионате мира в Поклюке под флагом СБР, без национального гимна и триколора из-за санкций WADA в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Членам команды было запрещено демонстрировать государственные символы и размещать их в социальных сетях, если публикации относятся к чемпионату мира в Словении.

Ранее сообщалось, что Польховский пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Чехии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить